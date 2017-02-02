Под Собинкой соберут «Матрёшку»

Группа компаний «Волгабас» распространила пресс-релиз, в котором подвела итоги работы в ушедшем году. Производитель пассажирского транспорта рапортует, что по сравнению с 2015-м объемы производства на предприятии выросли на 72%, в том числе за счет производства автобусов большой и особо большой вместимости.

В 2016-м «Волгабас» поставил в регионы страны 223 автобуса на метане. При этом Владимирская область не закупила ни одной машины. К слову в 2015 году регион-33 внес значительный вклад в развитие «Волгабаса», приобретя 66 автобусов – четверть от общего числа произведенных за год машин.

А вот в текущем году администрация Владимирской области планирует закупить еще шесть «Волгабасов» для Коврова, Камешковского и Ковровского района. На эти цели планируется потратить 3,7 миллиона рублей.

В 2016 году компания «Волгабас» также вышла на финальный этап реализации двух масштабных инвестиционных проектов – в Волгоградской и Владимирской областях.

«Одним из значимых событий года стал тестовый запуск производства в новом промышленном парке, расположенном в Собинском районе Владимирской области, – говорится в пресс-релизе. – Здесь начал работу современный металлообрабатывающий комплекс, способный обеспечить потребности в различных комплектующих для всей группы компаний «Волгабас». В 2017-м году на заводе начнется производство шасси и автобусов. Кроме того, здесь планируется запустить в серию инновационные продукты: беспилотный автобус «Матрёшка» и 12-метровый автобус на электрической тяге».

Фото: http://avtopremial.ru/wp-content/uploads/2016/12/0a4ea52c166fd3e5ffee62922dbf9da5.