«Ростелеком» принимает владимирских студентов на работу

«Ростелеком» выступил официальным партнером праздника Дня студента, прошедшего в одном из старейших образовательных учреждений города – Владимирском государственном университете. На праздник были приглашены самые активные волонтеры, принявшие непосредственное участие в проведении «Парада владимирского студенчества» в сентябре минувшего года. Мероприятие собрало около 80 студенческих лидеров. Самым активным студентам «Ростелеком» вручил памятные сувениры.

Во время мероприятия молодые люди получили возможность устроиться на работу в крупнейшую в России телекоммуникационную компанию. Представители «Ростелекома» рассказали студентам о наиболее перспективных, рассчитанных на молодежную аудиторию вакансиях организации и ответили на все интересующие их вопросы. Специалисты компании провели собеседования, приняли 13 анкет соискателей.

«Ростелеком» входит в Топ-20 крупнейших работодателей Владимирской области. Нам представилась прекрасная возможность привлечь молодых специалистов, заинтересовать их возможностью работы по профессии. Официальное трудоустройство и удобный график работы, позволяющий совмещать трудовую деятельность с учебой, делает компанию привлекательным работодателем для студентов», – отметил директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях Павел Шатохин.

Подтверждением статуса «Ростелекома» как одной из самых лучших российских компаний-работодателей является наличие аккредитации АССА (ACCA Approved Employer: Professional Development), которую компания подтвердила в 2016 году. Это официальное признание того, что «Ростелеком» соответствует высоким стандартам обучения и профессионального развития сотрудников финансовых подразделений.