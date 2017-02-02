Власов из «социалки» возглавит родину генерала из химчистки?

Кохма – это в Ивановской области. Городской округ на реке Уводь с населением в 30 тысяч человек. Там родился заслуженный артист РСФСР Владимир Гусев, которого жители Собинки упорно считают своим (он там провёл детские годы), а жители Кохмы – своим (он там родился).

Кроме актёра, сыгравшего в фильмах «Ошибка резидента», «Майор Вихрь» и «Москва слезам не верит» (он там был генералом, забиравшем бельё в химчистке), между Кохмой и регионом-33 теперь появилась ещё одна, пусть и более мелкая, связь: бывший вице-мэр Владимира Роман Власов на этой неделе стал вице-мэром же в городском округе на Уводи.

Сообщивший об этом ивановский портал «Слухи и факты» предлагает версию по поводу дальнейшей карьеры временного движителя владимирской «социалки». Романа Власова, считает аналитик сайта, будут готовить «сменщиком» нынешнего главы городского округа Дмитрия Дмитриева. Тот будет участвовать в довыборах в областную думу, вероятно, выиграет, и займёт там место депутата на освобождённой основе.

Романа Власова многое связывает с Ивановской областью. Он работал кардиологом в Кинешме, был там депутатом местной думы, начальником отдела здравоохранения Кинешмы, главным врачом санатория «Станко». В Ивановской облдуме возглавлял комитет по социальной политике, потом был первым замом начальника облздрава.

С приходом в область губернатора Михаила Меня, сменившего Бабича, Власов в 2011 году переехал на работу во Владимир, где проработал почти 4 года (Михаил Бабич тогда был депутатом Госдумы от Владимирской области).

Позже, указывает портал, Роман Власов перебрался в Нижний Новгород, начальником департамента организационного обеспечения аппарата полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе – то есть того же Бабича. Сейчас Власов вернулся в родные пенаты.

Фото: http://1000inf.ru/upload/medialibrary/a0c/vlasov.jpg