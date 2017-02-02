В ДТП в Омутищах пострадал двухмесячный ребенок

Сегодня в 2.30 ночи на федеральной трассе М7-Волга на подъезде к селу Омутищи Петушинского района столкнулись «неотложка» и грузовик

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Машина Нижегородского центра медицинских катастроф «Форд-Транзит» двигалась по направлению к Москве. За рулём был 40-летний водитель, житель Нижнего. Он, видимо, не знал о проводимых дорожных работах на мосту через реку Топку и ограничении движения для транспорта на этом участке.

Вместо того чтобы перестроиться в крайнюю полосу, он продолжил путь по той же полосе, которая на время ремонта предназначена для встречного движения. На всём ходу машина влетела в грузовик «Скания».

Удар оказался серьезным, пострадало пять человек, все из машины центра медкатастроф. На переднем сидении был ещё один водитель, а в салоне – доктор, двухмесячная девочка и ее 35-летняя мама.

Малышку экстренно везли в столичную больницу. Мама девочки – единственная, кто не пострадал в ДТП. Все остальные с различными травмами были госпитализированы в Петушинскую ЦРБ.

Главврач больницы Евгений Тяпкин в разговоре с нами пояснил, что девочку после оказания медпомощи отправили в Москву. В районной больнице остался только водитель, управлявший «Фордом». С тяжелыми травмами он находится в реанимации.

 

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