Водительские права можно получить без захода в ГИБДД

Сразу четыре вида госуслуг по линии Госавтоинспекции теперь доступны в офисах МФЦ: выдача водительского вместе утраченного и вместо просроченного, замена «корочек» в связи с изменением персональных данных, а также выдача международного удостоверения.

Ученикам автошкол будут вручать права по-прежнему только в отделениях РЭО ГИБДД, после сдачи всех необходимых экзаменов.

Чтобы запустить в работу данные услуги, многофункциональным центрам пришлось изрядно потратиться на фотоаппараты, компьютерные программы и ламинаторы для выдачи водительских прав.

Во Владимирской области работают 108 офисов МФЦ. Они принимают у граждан заявления на оформление паспортов, социальных и жилищных субсидий, льгот и других выплат и документов. Самые крупные многофункциональные центры работают во Владимире, Коврове, Муроме, Гусь-Хрустальном.

Центры удобны не только гражданам, но и всем ведомствам (миграционной службе, собесам). Это и понятно, очереди никому не нравится, ни тем, кто в них стоит, ни тем, кто ее принимает.

К сведению, в прошлом году 38 784 жителям Владимирской области выданы водительские удостоверения. Из них 14 тысяч человек – это новички, впервые получившие права на управление транспортом.

Фото: https://img.drive.ru/i/0/54e1fda195a656848900000b.jpg