В киржачском гараже торговали «элитным» алкоголем

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 45-летний житель Киржача вместе с 35-летней сожительницей незаконно реализовывали алкогольную продукцию неизвестного происхождения из гаража частного дома, расположенного на улице Заводской. Во время обыска оперативники изъяли свыше 460 бутылок сомнительной алкогольной продукции.

На крепкие спиртные напитки, большая часть которых относилась к категории дорогого алкоголя известных наименований, были наклеены акцизные и федеральные специальные марки, изготовленные не производством ФГУП «Гознак» или не имели марок вовсе – это подтвердили результаты проведенной впоследствии экспертизы.

Также были изъяты пятилитровые пластиковые канистры и бутыли со спиртом и спиртосодержащей жидкостью без этикеток.

Сотрудниками полиции установлено, что алкогольную продукцию, завезенную на территорию Киржача из Москвы, злоумышленник начал реализовывать в предновогодние праздники частным образом по цене, в несколько раз ниже рыночной.

Розничная же стоимость изъятой партии алкоголя превышает 120 000 рублей. Кроме того, незаконно используя чужой товарный знак, местные жители причинили правообладателю ущерб на сумму свыше 285 000 рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела.

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