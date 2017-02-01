ОПтимистичный взгляд

Необходимое постановление ЗС принято и опубликовано на сайте облпарламента.

Впервые процесс происходит на базе модельного закона «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов РФ», к которому был приведен в соответствие ранее действовавший региональный закон – кстати, советую читать их вместе, т.к. законодатель постарался избежать дублирования между правовыми компонентами разных уровней

Больших новшеств прослеживается всего несколько:

увеличение срока полномочий палаты с 2 до 3 лет;

конкретизация адресата при выдвижении кандидатур в состав палаты, теперь в зависимости от масштаба некоммерческой организации;

финансирование деятельности палаты за счет бюджета;

обеспечивающий аппарат палаты на штатной основе в статусе гос.учреждения, либо его структурного подразделения

Это, что называется, из зафиксированного на бумаге. Однако опыт работы ОП России и коллег в иных территориях явно демонстрирует наличие еще двух неписаных ныне традиций, даже «обычаев»:

«Ротация» (регулярное персональное обновление) «Департизация» (исключение политических приоритетов)

Не сомневаюсь, рано или поздно, и такие позиции найдут свое документальное отражение. Но они тоже не самоцель, а лишь способ пресечь развитие ряда негативных явлений, например, превращения палаты в «клуб пожизненных лордов» от отдельных НКО или в «собрание уполномоченных делегатов» от разных политсоветов и обкомов

Впрочем, надо ли впадать в крайности?

Порой бывают вынужденные следствия объективных обстоятельств. Речь о ситуациях, когда нет равнозначных замен, т.е. невозможно произвести кадровый «транзит» без очевидного снижения общего потенциала всей конструкции.

Дефицит подходящих людей у нас, с одной стороны, привел к повсеместному совмещению общественного и политического секторов, с другой же, породил спорную практику «возвратных членопалов» (те, кто был в I и III созывах, пропустив II)

Требуется длинная «скамейка запасных», говоря футбольным языком, постоянная «обойма» дублеров, стажирующихся пока в лигах классом пониже. Во Владимирской области только каждый третий крупный муниципалитет обладает сопоставимыми общ.площадками, из-за чего региональная палата наполняется, в основном, внутри региональной столицы. Без создания полноценной системы местных палат, которые вероятно смогут направлять своих представителей в вышестоящий орган, аналогично федеральной процедуре, вряд ли заработает механизм комплексного общественного контроля.

Полагаю, новый состав как раз проявит подобную инициативу. Не исключено, что именно в этом заключается главная задача данного созыва!

Фото: https://tverweek.com/ media/k2/items /cache/ cd76c5e6fb5e779b5242c1be6c1adacb_XL.jpg