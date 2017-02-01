Адвокат прикарманил 150 тысяч и «погорел» на взятке

Адвоката – 42-летнего владимирца – обвиняют в покушении на посредничество во взяточничестве и в мошенничестве. Как сообщает Следственное управление СК РФ по Владимирской области, тот осуществлял защиту интересов директора ООО «Центр эстетической коррекции тела». Эта медицинская клиника работала в сфере «индустрии красоты и омоложения», и о связанных с ней перипетиях мы уже рассказывали.

В отношении руководителя клиники следователем УМВД России по городу Владимиру в ноябре 2016 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. После этого предприниматель забеспокоился о том, что его могут задержать.

Пытаясь этого избежать, он, как полагает следствие, решил дать мзду правоохранителям, выбрав для передачи взятки адвоката. Тот, судя по материалам дела, 21 декабря 2016 года прибыл в городское кафе, получил от водителя предпринимателя 400 тысяч рублей и проследовал к зданию УМВД.

Но по дороге в кабинет следователя защитник из полученной суммы взял себе 150 тысяч. А оставшиеся деньги попытался вручить «по адресу», но был задержан.

Из его личных вещей были изъяты и те 150 тысяч рублей, которые он намеревался присвоить. Обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемых деяниях, сотрудничал со следствием и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом в особом порядке.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу. «Расследование уголовного дела осуществлялось при оперативном сопровождении подразделений УЭБиПК МВД России» – добавляет следком.

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