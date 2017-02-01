Владимирец «купился» на шоколадку вместо мобильника

Один из этих бедолаг решил порадовать жену новым телефоном – как раз к её дню рождения. По случаю наткнулся на рекламу по ТВ – там в красках расписывали новый супер-экономный и потрясающе красивый телефон доселе неизвестной фирмы. Цена – 6299 рублей, цвет – розовое золото. Товар нужно было получить на почте. Оплачивать при получении.

Мужчина действовал по этой инструкции. На почте заплатил, получил коробку. Распаковал её тут же, при народе. Внутри коробки вместо смартфона лежали две молочные шоколадки и пустые листы формата А4. Тут наш герой сплоховал. Вместо того чтобы записать имена свидетелей конфуза, сразу же пошёл в полицию.

Но доказать замену было уже невозможно. Сотрудники почты заявили, что посылка выдана, как положено (и это, скорее всего, так), она была целой, а за невскрытые посылки они ответственности не несут.

В итоге мужчина обратился во владимирскую областную общественную организацию «Содействие». Юрист Евгения Кочеткова помогла составить претензию в адрес продавца.

– Согласно статье № 4 закона «О защите прав потребителей» продавец обязан передать потребителю товар, качество которого соответствует договору. Кроме того, в соответствии со статьей №18 потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы, – разъясняет Евгения Кочеткова.

В договоре и на сайте ТВ-шопа нашлось совсем немного информации о продавце. Выяснилось, что это индивидуальный предприниматель из Брянска, вид деятельности – продажа очков. По сути, торговать чем-то еще он и не может.

Сейчас иск по поводу шоколадки вместо смартфона подан в суд. Предстоят разбирательства.

– Мы подготовим веские доказательства в виде соответствия кассовых чеков, расчетных счетов. Постараемся помочь человеку, – заверил юрист «Содействия».

Кстати, сейчас специалисты этой компании имеют на руках несколько материалов, аналогичных «шоколадному». Иногда наши земляки получают совсем не тот товар, что заказывали, иногда – тот, но с дефектом.

Фото: http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/32334001686_1/ Case-for-Samsung-Galaxy-E5-cover-silicone- 3D-chocolate-phone-cases-E5000-mobile-covers-funda-silicon.jpg