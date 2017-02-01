“Владивосток-2000” поступит в обращение в конце года

Вместо Золотых ворот – Херсонес Таврический, вместо моста через Оку – мост во Владивостоке. В течение полугода жители Владимирской области бились за право представить символы региона на новых банкнотах. В голосовании “Народная банкнота”, объявленном Банком России, регион-33 выглядел весьма уверено. Два символа города Владимира: Золотые ворота и Успенский собор вошли в число десяти финалистов. С учетом того, что на конкурс было выдвинуто более 5000 номинантов из 1113 городов, для города с населением в 350 тысяч человек это был действительно достойный результат.

Хорошие шансы были и у Мурома – жители региона голосовали за мост через Оку и памятник Илье Муромцу, но набранных голосов не хватило, чтобы вступить в борьбу с сильнейшими. На последнем этапе конкурса в ходе всероссийского голосования, в котором приняли участие более трех миллионов человек, были определены победители – символы Дальнего Востока и Севастополя. Итоги конкурса были объявлены 7 октября 2016 года в эфире телеканала «Россия 1».

И вот совет директоров Банка России принял окончательное решение об оформлении банкнот номиналами 200 и 2000 рублей. Мнение россиян оказалось решающим. Так, на купюре в 200 рублей будут изображены символы Севастополя – памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей – знаменитые места Дальнего Востока: мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области.

Новые банкноты, по сообщению Банка России, должны поступить в обращение в конце текущего года.

Фото: https://scontent-vie1-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s640x640/e35/14606984_612711498915539_4175465182518050816_n.jpg