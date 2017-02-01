Жалоба признана необоснованной

30 января 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Гигиена-Сервис мед» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку в 2017 году инвалидам (за исключением инвалидов вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) технических средств реабилитации – подгузников для взрослых.

По мнению заявителя, аукционная комиссия неправомерно отклонила заявку общества, так как товар, предложенный обществом, полностью соответствовал требованиям ГОСТа, а соответственно и требованиям, установленным в аукционной документации.

По мнению представителя заказчика – ГУ – ВРО ФСС Российской Федерации, нарушений законодательства при осуществлении данной закупки не допущено, все требования были указаны на основании потребности заказчика.

В результате изучения представленных документов, рассмотрения доводов жалобы, пояснений сторон Комиссия Владимирского УФАС России решила признать жалобу ООО «Гигиена-Сервис мед» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.