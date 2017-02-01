Реклама, размещённая в газете «Доверие» признана ненадлежащей

В управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области поступило обращение гражданина по факту размещения в газете «Доверие», выпуск № 89 (11355) от 03.11.2016г. рекламного объявления следующего содержания «Уважаемые покупатели! Ко дню праздника,…, скидки до 30% на ВСЕ макаронные изделия,…, а также пенсионерам от 70 лет при предъявлении пенсионного удостоверения – хлеб бесплатно…».

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 13.03.2006г. №38-ФЗ «О рекламе», размещение текста рекламы в периодических печатных изданиях, не специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера, должно сопровождаться пометкой «реклама» или «на правах рекламы».

Рассмотрев материалы дела, возбужденного по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, Комиссия Владимирского УФАС России признала рекламное объявление следующего содержания «Уважаемые покупатели! Ко дню праздника,…, скидки до 30% на ВСЕ макаронные изделия,…, а также пенсионерам от 70 лет при предъявлении пенсионного удостоверения – хлеб бесплатно…»,Э размещённое в газете «Доверие», выпуск № 89 (11355) от 03.11.2016г. ненадлежащей, поскольку данное рекламное объявление не содержит пометку «реклама» или «на правах рекламы», что является нарушением ст. 16 Федерального закона «О рекламе».