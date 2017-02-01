Детдомовцы с отвёрткой напали на прохожего

По версии следствия, нападение произошло вечером в субботу. «Стая» несовершеннолетних (возраст 15-17 лет) бросилась на прохожего – 27-летнего парня. Они избили его, а один из нападавших, 15-летний подросток, нанёс потерпевшему удары отверткой в область туловища и конечностей.

Как сообщает Следственное управление СК РФ по Владимирской области, налётчики забрали у пострадавшего мобильный телефон, часы, деньги и банковскую карту на общую сумму более 46 тысяч рублей. После чего с места преступления скрылись.

Раненный сумел позвать на помощь жителей соседнего дома. Его доставили в местную клинику, врачи провели несколько операций. Сейчас состояние мужчины стабилизировалось, эксперты оценили вред, причиненный здоровью пострадавшего, как тяжкий.

Розыск подозреваемых начался незамедлительно. Усилиями сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Муромский» все четверо несовершеннолетних были задержаны на территории города и доставлены в следственный отдел СК России.

В отношении троих подозреваемых следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, за ними установлен контроль органов системы профилактики.

В отношении 15-летнего подростка следователем СК России в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. На допросе этот подросток, ранее судимый за кражу, пояснил, что отвертку всегда носит с собой в портфеле, поскольку «она нужна ему для занятий в колледже».

Все несовершеннолетние воспитываются в детском доме в связи с ограничением либо лишением их родителей прав на детей.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление иных эпизодов аналогичных противоправных действий подозреваемых.

Фото: https://writerjcooper.files.wordpress.com/2014 /01/blood_in_the_snow_by_scout2freak-d5nvw1f.jpg