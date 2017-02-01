Хорошим танцорам «СТЭП» помешал

Организаторами соревнований выступили Федерация танцевального спорта Владимирской области и департамент по физической культуре и спорту областной администрации.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, участие в чемпионате и первенстве области приняли 390 пар, представляющие 12 спортивных клубов из городов Владимира («Арт-Баланс», «Баланс», «СТЭП»), Александрова («Юбилейный»), Киржача («Фарфаллина»), Коврова («АЯКС», «Академия», «Алмаз», «Вдохновение», «Экспромт», «Экшн») и Мурома («Аэлита»).

Пьедестал почёта практически во всех номинациях заняли представители клуба «СТЭП»

Результаты соревнований:

Юниоры-1 (12-13 лет, La, St, двоеборье):

1 место – Рябченков Александр и Купцова Алёна («СТЭП»);

2 место – Музалевский Андрей и Лаврова Полина («СТЭП»);

3 место – Горбунов Илья и Борисова Кристина («Юбилейный»).

Юниоры-2 (St):

1 место – Митин Илья и Гук Евгения («СТЭП);

2 место – Зайцев Николай и Хазибекова Ангелина («СТЭП»);

3 место – Гонозов Артём и Спиркова Ксения («СТЭП»).

Юниоры-2 (La):

1 место – Митин Илья и Гук Евгения («СТЭП);

2 место – Зайцев Николай и Хазибекова Ангелина («СТЭП»);

3 место – Синяков Илья и Полшкова Валерия («Баланс»).

Юниоры -2 (двоеборье):

1 место – Митин Илья и Гук Евгения («СТЭП);

2 место – Воронков Николай и Чебыкина Дарья («Вдохновение»).

Молодёжь (La):

1 место – Сусликов Антон и Денисова Александра («СТЭП»);

2 место – Житкевич Данила и Лукьянова Каролина («Баланс»);

3 место – Андреев Данила и Гусарова Анастасия («Вдохновение»).

Молодёжь (St):

1 место – Сусликов Антон и Денисова Александра («СТЭП»);

2 место – Федотов Никита и Бугрова Анна («СТЭП»);

3 место – Андреев Николай и Иовлева Милена («СТЭП»).

Молодёжь (двоеборье):

1 место – Сусликов Антон и Денисова Александра («СТЭП»);

2 место – Житкевич Данила и Лукьянова Каролина («Баланс»);

3 место – Андреев Данила и Гусарова Анастасия («Вдохновение»).

Взрослые (La):

1 место – Завалышев Сергей и Александрова Алёна («СТЭП»).

Взрослые (St):

1 место – Костерин Павел и Демянкова Карина («СТЭП»);

2 место – Смирнов Максим и Голубкина Ева («СТЭП»);

3 место – Александровский Александр и Садовина Татьяна («СТЭП»).