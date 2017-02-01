Обращениям граждан – особое внимание

Работе с обращениями граждан Григорий Аникеев всегда уделяет особое внимание: она ведется системно, каждое обращение депутат рассматривает лично.

Среди прочих на этой региональной неделе депутат рассмотрел обращение от жителей Юрьев-Польского района. Неравнодушные земляки попросили депутата оказать содействие в организации секций настольного тенниса в Горкинском и Косинском домах культуры. Дело в том, что в ноябре прошлого года к Григорию Аникееву с аналогичной просьбой обратились жители поселка Пригородный Юрьев-Польского района. Благодаря депутату там появились столы для настольного тенниса и были организованы секции для детей. Увидев, что ребятам нравится заниматься, жители решили развивать этот вид спорта в районе.

Обращение к депутату инициировала директор Горкинского сельского дома культуры Антонина Николайчева, в подчинении которой находится 14 филиалов сельских клубов.

– Когда открывали секцию настольного тенниса в Пригородном, я увидела, как радовались дети и родители, – говорит она. – Нам тоже захотелось, чтобы наши ребята получили возможность играть в теннис, с пользой проводить время. Я решила обратиться к депутату Григорию Аникееву. И как мы были счастливы, когда наш вопрос был решен положительно. Мы очень рады, что в жизни наших сел появится и спортивное направление.

На торжественное открытие секции по настольному теннису в село Косинское приехали ребята из близлежащих населенных пунктов и поселка Пригородный. Там юные теннисисты тренируются уже два месяца и готовы дать мастер-класс начинающим спортсменам вместе с давним поклонником этого вида спорта Владимиром Разумовым. Владимир Борисович душой болеет за настольный теннис в районе.

– Мне скоро 71 год, но я до сих пор с удовольствие играю в теннис, -говорит он. – Научиться может каждый, главное – желание. А для ребят, живущих в селах, это отличная возможность проявить себя.

– Сегодня у нас в Косинском праздник, -продолжает заместитель председателя совета ветеранов села Валентина Большакова. – Замечательно, когда сельские дома культуры получают такие подарки. После школы ребята смогут приходить в ДК и заниматься в теннисной секции. Очень довольны будут и родители.

Владимир Ляпин и Максим Брызгалов из Пригородного в настольный теннис играют не так давно, но уже учат сверстников из Косинского, как правильно подавать и принимать мяч, как обыграть соперника, как настроиться на игру. А еще ребята мечтают о медалях на соревнованиях. И для этого есть все предпосылки.

– Нам очень нравится заниматься в секции, – наперебой рассказывают мальчишки. -Сначала мы думали, что будем играть только дома, в поселке, но когда узнали, что поедем на соревнования, очень обрадовались!

– Я очень рада, что в нашем ДК появилась теннисная секция, – говорит Елизавета Ильичева. – Я хожу сюда в кружки: танцую и пою, а теперь еще смогу играть в теннис. Это очень здорово!

Деятельность по поддержке общественных инициатив обязательно будет продолжена.