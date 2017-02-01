Дорогу к школе сделают светлее

Электрики будут работать по заявкам населения и по результатам собственных обследований. В первом полугодии они заменят 680 ламп и отремонтируют 350 светильников. Это на средства городской казны.

А вот к четырем школам – № 1, 7, 19, 40 – уличное освещение подведет инвестор. Это компания, которая в прошлом году заключила с мэрией энергосервисный контракт на ближайшие 5 лет. Кстати, в рамках него инвестор уже заменил свыше 1300 уличных светильников.

Фото: http://tulatype.ru/wp-content/uploads/2013/12/20131218-svet.jpg