Грузовики спровоцировали гибель двух человек

Вчера в 22.30 дерзкий маневр на узкой суздальской дороге совершил 28-летний водитель из Татарстана на семитонном «КамАЗе» – выехал на встречную полосу для обгона, но не учел ни погоды, ни массы машины, ни безопасного расстояния до встречной машины.

В итоге – лобовое столкновение с легковушкой марки «Hyundai». За рулем иномарки был 44-летний житель Суздаля. В социальных сетях сообщают, что он вечерами «таксовал», чтобы обеспечить семью. С серьезными травмами водителя доставили в БСП.

На пассажирском кресле находилась пристегнутая ремнём безопасности 25-летняя девушка. Она погибла. В сообществе «Подслушано Автомобилистов» говорят, что у девушки осталось двое детей. Она была в положении, ждала появления на свет третьего малыша.

Несколькими часами позже, под утро, на дороге в Киржачском районе ДТП совершил 33-летний водитель из Ивановской области. Он ехал на грузовике «Скания» с прицепом со стороны Ярославского шоссе, когда неожиданно на всем ходу прицеп открепился и выехал на встречную полосу, врезавшись в грузовик «Вольво». Его 44-летний водитель погиб на месте ДТП.