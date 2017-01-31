Следствие обращается за помощью к жителям области

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Владимирской области, уголовное дело возбуждено в отношении жителя Гусь-Хрустального 26-летнего Бориса Ильина. Он подозревается в убийстве. Правоохранители дают такую версию событий.

В субботу, 28 января, около 17 часов Ильин и его 39-летний знакомый находились у дома 58 по улице Карла Маркса в Гусь-Хрустальном. По неустановленной причине между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес приятелю множественные колото-резанные ранения в область грудной клетки и шеи.

Случайные прохожие вызвали «скорую медицинскую помощь», но по дороге в местную клинику мужчина скончался от полученных телесных повреждений.

Следствие располагает данными о том, что подозреваемый является лицом наркозависимым, потерпевший также был склонен к употреблению психотропных веществ.

Ильин с места преступления скрылся, по постановлению следователя СК России объявлен в розыск, который проводится силами органов полиции.

Учитывая особенности личности подозреваемого, ранее неоднократно судимого, правоохранительные органы прилагают максимальные усилия к его задержанию.

Одновременно следствие обращается за содействием к гражданам. Всем, кому известно о месте нахождения Бориса Ильина, 1990 года рождения, просьба сообщить информацию по контактным телефонам:

8(49241) 2-43-50, 3-29-69 – следственный отдел по городу Гусь-Хрустальный СК России

8(4922) 37-45-59, 37-43-08 – УМВД России по Владимирской области

Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, рост – 190 см, худощавого телосложения, лицо овальное, худое, волосы русые, прямые, стрижка короткая, глаза светлые, уши оттопырены. На теле имеются характерные татуировки, в том числе на внутренней стороне предплечья левой руки изображена свастика и орел. Был одет: серая спортивная шапка, куртка матерчатая темно-синего цвета, синие джинсы, черные ботинки.

Конфиденциальность предоставленной информации гарантируется.

Фото СУ СК РФ по Владимирской области