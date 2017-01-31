Меньше владимирских учителей получают костромичи и ивановцы

Минобрнауки России представил на портале «Бюджет для граждан» данные по средней зарплате учителей по всей стране. Чтобы заглянуть в кошелёк преподавателей, достаточно просто навести курсор на любую область.

Наши, владимирские, учителя оказались среди тех, кто получает весьма скромное вознаграждение: 22 тыс. 210 рублей (при 22 388 рублей средней зарплате по экономике). Компанию им составили коллеги из соседних Костромской и Ивановской областей, получающие еще меньше: 21346 и 20022 рублей соответственно.

В Ярославской области средний уровень оплаты труда выше почти на 5 тысяч рублей, чем у нас, а в соседней Московской области педагоги оценены на уровне некоторых владимирских топ-менеджеров- 43 433 тысячи рублей. Одни из самых высокооплачиваемых учителей живут и работают на Севере – Ямал, Магаданская область, Ханты-Мансийский округ.

Аналогично представлены и зарплаты воспитателей. И тут нашим сотрудникам есть кому завидовать: средняя зарплата воспитателей региона – 20 тысяч рублей (отставание от средней по экономике – более 2 тысяч).

Для любителей посчитать, куда идут налоги, на портале есть немало интересной информации. Например, приведенные данные по реализации самых значимых программ в сфере образования: поощрение лучших учителей, предоставление квартир детям-сиротам, создание условий для занятий спортом в школах и новых мест в школах, ФЦП развитие образования до 2020. Ни в одном из топов регионов по объему предоставляемых средств Владимирской области нет.

Помимо мониторинга учительских зарплат и прочего мальчишки и девчонки, а также их родители могут узнать на портале обо всех государственных обязательствах и социальных гарантиях в сфере образования. Кроме того, подробно представлен ЕГЭ с учетом проходных баллов в вузы. А в будущем там должны появиться рейтинги школ, техникумов и вузов.

Фото: https://bigvill.ru/wp-content/uploads/2015/10/323.jpg