Школьников перестали возить по музеям с мигалками

С начала года на федеральном уровне вступили в силу изменения, касающиеся требованиям к автобусам, перевозящих детей. Они, в частности, вводят запрет на перевозку ребят на автобусах старше 10 лет. Но, учитывая, что «возрастных» машин в автопарках компаний, с которыми имеют дело туроператоры, довольно много, последние выпросили отсрочку по санкциям за невыполнение этого требования.

Отсрочку дали, но лишь на полгода. С 1 июля 2017 запрет вступит в силу окончательно, и «старичков» на поездки с детьми больше не выпустят.

Впрочем, строгостей в отношении детского туризма уже хватает. А кроме того, мешало и неразбериха в толковании закона.

– Мы в ноябре-декабре каждый день отправляли по электронной почте десятки писем для получения согласования от ГИБДД, – сообщила менеджер известной владимирской турфирмы, специализирующейся на школьных турах, Елена Каделя. – Предоставляли документы на автобусы, на водителя, на школьников с перечнем всех ФИО, схему посадочных мест, лицензии, квитанции – огромный перечень на одну поездку в Москву для одного класса. А таких экскурсий бывает по 3-5 в день!

Потом операторы усиленно проштудировали закон, и выяснили, что их суета с документами – излишняя: в нормативном акте говорится, что пакет документов надо иметь при себе, отправляясь в путешествие, но визировать их у блюстителей порядка на дорогах нужды нет.

Были случаи, что патрули ДПС вызывались сопровождать экскурсионный автобус. И тогда время пути до столицы увеличивалось в два раза. Нетрудно представить, в каком состоянии дети пребывали на экскурсию. Родители были в шоке от такого усиленного контроля. Правда, сейчас ситуация меняется: ГИБДД отказывается от чересчур строгих мер.

И школьный турбизнес постепенно отходит от шока в связи с нововведениями, наращивая число поездок.

К примеру, в феврале владимирские школьники рванут в Москву в алмазный фонд, Оружейную палату, на кондитерскую фабрику, в дом Берендея в Переславль, на масленицу в Суздаль…

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