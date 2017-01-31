В Боголюбово воспроизведут оборону Земли Владимирской

Со 2 по 5 февраля в Боголюбово пройдет фестиваль исторической реконструкции “Оборона Земли Владимирской 1238 г.”

Данный фестиваль – это полное погружение в древнюю историю Владимиро-Суздальского княжества XIII века. Организация жизни на фестивале построена по принципу «живой истории», где каждый предмет, действо, событие доступно для изучения современным человеком.

Среди участников фестиваля – исторические объединения (клубы исторической реконструкции, исторического фехтования из Владимира и Владимирской области, городов России и стран ближнего зарубежья, занимающиеся исторической реконструкцией XIII в, этнографические и фольклорные коллективы ремесленники).

Фестивальная программа пройдет одновременно на нескольких площадках:

– ДК п. Боголюбово: конкурс костюма, церемонии открытия и закрытия, ярмарка, пир, массовые сражения, концертная программа, мастер-классы, проживание (для участников фестиваля), турнир по историческому фехтованию;

– часть оборонительного вала XII-XIII вв.: реконструкция сражения;

– Богородице-Рождественский женский монастырь: экскурсионная программа (для участников фестиваля).

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8(904)034-1671, а также в официальной группе.

Фото: https://pp.vk.me/c627324/v627324204/43b40/5XflCmWj-ew.jpg