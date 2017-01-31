Полсотни юных владимирцев отправят на процедуры

На электронной площадке госзакупок выставлено два контракта на покупку путевок в санатории, находящиеся в регионе-33 или по соседству с ним. Отдыхать ребятишек направят уже через три недели – с 22 февраля по 14 марта.

Покупка 50 путевок обойдутся области почти в миллион рублей (в среднем 20 тысяч каждая). Родителям же путевки будут предоставлены бесплатно. Главное, чтобы те были официально трудоустроены и лично обратились с заявлением в городские и районные управления образования.

Правда, в этом году путевки достанутся далеко не всем – желающих очень много. Преимущество у тех, кто раньше не пользовался данным видом социальной поддержки, то есть на путевки не претендовал.

Впрочем, зима и весна – не самое удобное для отдыха школьников время, больший ажиотаж вызывают все же летние путёвки. Тем не менее, перспектива того, что их ребята пройдут бесплатные оздоровительные процедуры, интересует многих родителей, и их явно будет больше заветной полусотни.

Владимирцы могут узнать всю интересующую информацию о бесплатном отдыхе школьников по телефону: 30-56-06.

фото http://xn—-7sbbavwhsmloiir6f.xn--p1ai/fotogalereya/#prettyphoto[group]/3/