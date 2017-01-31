Опыт Вязьмикина пригодится федералам

Российский футбольный союз снова пригласил Дмитрия Вязьмикина стать членом комитета профессионального футбола. Об этом сообщает официальный сайт чёрно-белых.

Директор владимирского «Торпедо» будет заниматься вопросами развития профессионального футбола и проведения профессиональных соревнований по футболу, участвовать в разработке структуры профессиональных соревнований по футболу, а так же положений (регламентов) о таких соревнованиях и их календарей. Председателем комитета является президент РФПЛ Сергей Прядкин. Всего в состав структуры входит 15 человек.

Отметим, что это не первый опыт работы Вязьмикина в исполкоме футбольного союза. С апреля 2014 года директор чёрно-белых работал в группе по развитию профессионального футбола.

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