Опыт Вязьмикина пригодится федералам

Директор владимирского «Торпедо» будет заниматься развитием футбола на общероссийском уровне

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Российский футбольный союз снова пригласил Дмитрия Вязьмикина стать членом комитета профессионального футбола. Об этом сообщает официальный сайт чёрно-белых.

Директор владимирского «Торпедо» будет заниматься вопросами развития профессионального футбола и  проведения профессиональных соревнований по футболу, участвовать в разработке структуры профессиональных соревнований по футболу, а так же положений (регламентов) о таких соревнованиях и их календарей.  Председателем комитета является президент РФПЛ Сергей Прядкин. Всего в состав  структуры входит 15 человек.

Отметим, что это не первый опыт работы Вязьмикина в исполкоме футбольного союза. С апреля 2014 года директор чёрно-белых работал в группе по развитию профессионального футбола.

Фото: http://onedivision.ru/media/thumbnail/325866/media_preview

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