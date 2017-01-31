Рыбаки отравились угарным газом

Причиной гибели рыбаков из деревни Вашутино Гусь-Хрустального района, отправившихся на рыбалку в Рязанскую область в конце прошлого года, стал несчастный случай. Они отравились угарным газом, находясь в своей машине.

Об этом нашим коллегам из компании Зебра ТВ сообщили представители Следственного управления Следственного комитета по Рязанской области.

Денису Носкову было 37 лет, Николаю Захарову – 30. Их тела были найдены в автомобиле в лесу на территории Шиловского района Рязанской области. По всей видимости, рыбаки заснули в заведенной и закрытой машине.

Как мы сообщали ранее, наши земляки выехали 10 декабря около двух часов ночи в соседнюю Рязанскую область на рыбалку на автомобиле Chery Tiggo. На следующий день они пропали. Поисками Николая Захарова и Дениса Носкова занялась полиция и подключились волонтеры добровольного отряда «LizaAlert».

Через несколько дней рыбаки были найдены погибшими в своём автомобиле.

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