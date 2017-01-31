26 января 2017 года заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрела дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении ООО «СЦПИ Правовест» по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Нарушение выразилось в распространении ООО «СЦПИ Правовест» на адрес электронной почты адресата рекламы посредством электронных писем следующего содержания: «Приглашаем посетить VIP-семинары в июле» от 27.06.2016 г., «Отчетность за 1 полугодие 2016. Приглашаем Вас посетить VIP-семинары» от 20.06.2016 г., с нарушением части 1 статьи 18 ФЗ «О рекламе», поскольку данная реклама распространялась без предварительного согласия адресата.

В соответствии с п. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ, введенной Федеральным законом от 03.07.2016 № 316-ФЗ, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ. Общество является субъектом малого предпринимательства, и соответствует требованиям, установленным в п. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признала ООО «СЦПИ Правовест» виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ и привлекла к административной ответственности за нарушение рекламного законодательства Российской Федерации в виде предупреждения.