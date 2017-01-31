Владимирское УФАС сообщает

Администрация Александровского района при проведении открытого конкурса на право заключения договоров по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на городских муниципальных маршрутах закон не нарушила.

27 января 2017 г. Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрев жалобу ИП <…> на действия администрации Александровского района Владимирской области, при проведении конкурса на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на регулярных (постоянных) городских муниципальных маршрутах:

лот № 1: – городской маршрут № 2 (Стоматология – ул Калининская); Лот № 2: – городской маршрут № 5 (Стоматология – Рынок-Больница- Площадь-Маяк- Вокзал(круговой), признала ее необоснованной.

Жалоба была рассмотрена антимонопольным органом в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

По правилам статьи 18.1. Закона о защите конкуренции действия (бездействия) организатора торгов могут быть обжалованы в антимонопольный орган лицами, права или законные интересы которых могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения торгов.

По мнению заявителя, конкурсная документация содержит положения, противоречащие требованиям Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Рассмотрев жалобу по существу, Комиссия Владимирского УФАС России признала ее необоснованной, так как не установила в действиях Администрации Александровского района Владимирской области нарушения порядка организации и проведения конкурса на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на регулярных (постоянных) городских муниципальных маршрутах: лот № 1: – городской маршрут № 2 (Стоматология – ул Калининская); лот № 2: – городской маршрут № 5 (Стоматология – Рынок-Больница- Площадь-Маяк- Вокзал(круговой).