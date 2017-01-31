Цыгане займутся фермерством

Глава администрации Петушинского района Сергей Великоцкий провел рабочую встречу с представителями Ассоциации цыган Владимирской области.

Общение проходило в Покрове. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с созданием крестьянско-фермерского хозяйства цыганской диаспоры. Администрацией района было принято решение оказать всестороннюю поддержку в подготовке документации для его организации. Теперь представителю диаспоры, который возглавит будущее крестьянско-фермерское хозяйство, предстоит определиться с направлением в работе, начать готовить документы и получить необходимое образование.

В пресс-службе областной администрации отмечают, что создание хозяйства может дать новые рабочие места представителям цыганской диаспоры, так как вопрос с трудоустройством для них по-прежнему актуален.

Также в ходе встречи обсуждалась и работа творческого коллектива «Новые цыгане», который уже активно выступает на территории муниципального образования.

Представители Ассоциации цыган Владимирской области попросили помочь в пошиве костюмов для ребят и посодействовать в приобретении аппаратуры, так как коллектив планирует расширяться и продолжить свои выступления не только по району, но и за его пределами.

Глава администрации Покрова Вячеслав Аракелов пообещал общественной организации помочь в решении этих вопросов. Также он отметил, что ассоциация проводит работу не только внутри диаспоры, но и активно вливается в общественную жизнь города. Так, своими силами и средствами представители диаспоры установили металлическое ограждение вокруг средней школы №1 Покрова.

Фото: http://svopi.ru/2015/08/03/