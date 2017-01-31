162,2 млн рублей – на лечение пациентов с редкими заболеваниями

В региональном бюджете на 2017 год заложено 162,2 млн рублей на лекарства и специализированное питание для пациентов с хроническими редкими (орфанными) заболеваниями.

– В областном регистре в настоящее время находятся 179 таких пациентов, из них 78 детей, – отметила заместитель директора департамента здравоохранения администрации области Елена Овчинникова. – Все они будут своевременно обеспечены жизненно необходимыми препаратами.

По данным пресс-службы облзрава, в 2013 году на эти цели регион выделял 87 миллионов рублей, в 2014-м – 104,5, в 2015-м – 148,2, в 2016-м – 145,6 миллиона.

Среди орфанников есть те, чье заболевание требует особо дорогостоящего лечения. Так, по жизненным показаниям одному пациенту с пароксизмальной ночной гемоглобинурией необходима терапия препаратом, один флакон которого стоит более 360 тысяч рублей, а цена годового курса лечения достигает 27,6 млн рублей.

Орфанные, или их еще называют «сиротские», заболевания представляют собой группу редких болезней. На сегодняшний день описано около 7 000 их разновидностей. Подавляющая часть орфанных заболеваний являются генетическими, но встречаются болезни, имеющие аутоиммунное, токсическое или инфекционное происхождение.

Фото: http://fedpress.ru/news/24/business/1709582