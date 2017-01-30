Собинская Хитровка утратит культурное состояние

Председатель рабочей группы Законодательного Собрания, решающей судьбу собинских рабочих казарм, Дмитрий Рожков сообщил, что в Министерстве культуры России предварительно дали «добро» на проработку вопроса об исключении «коридоров» из списка памятников истории.

– В конечном счете, решение о снятии статуса объекта культурного наследия принимает Правительство РФ. Администрация Собинки сейчас готовит конкурсную документацию и размещает ее на площадке для привлечения экспертов. После чего инициативу о снятии «особого статуса» с казарм направят в Законодательное Собрание. А уже потом решение пошлют в Министерство культуры, – пояснил Дмитрий Рожков.

Лишить собинские казармы престижного статуса необходимо по банальной причине: тот мешает привести в порядок «коридоры» в силу целого ряда ограничений, накладываемых на работу с объектами культурного наследия. Любая попытка сделать там хотя бы минимальный ремонт наталкивается на необходимость разработки проекта, приглашения специализированных компаний и т.п. Затраты – огромные, для местного бюджета непосильные.

Между тем, сам факт того, что «коридоры» считают достоянием Федерации, в Собинке многие воспринимают по разряду курьёза. Мрачные дореволюционные постройки с середины 1970-х годов, когда пошло массовое расселение местных жителей в комфортабельные квартиры, считались жильём малопрестижным. «Коридоры» пустели, и если бы не перестройка, там вряд ли бы остались постоянные обитатели – только разные муниципальные и коммунальные конторы да магазинчики на первых этажах.

Но в лихие 1990-е пошёл обратный процесс: сюда возвращались те, кто «профукал» нормальное жилье (пьющие эти люди создали в казармах атмосферу сродни легендарной Хитровке из произведения Гиляровского «Москва и Москвичи»). Остались и бедолаги, не успевшие получить «квадратные метры» в хорошие времена. Один из коридоров – под номером четыре – стал своего рода общежитием для ветеранов производства ушедшей в небытие текстильно-прядильной фабрики «Коммавангард».

В общем, сейчас есть люди, которых надо переселять. Есть разрушающиеся и ветшающие здания с более чем вековым стажем. И есть «статус», который пробило в своё время бывшее областное руководство в надежде получить федеральные средства на облагораживание собинской Хитровки (напрасный труд).

В конце прошлого года в Законодательном Собрании области была создана рабочая группа, призванная решить проблему «коридоров». Сейчас речь идёт о расселении трех из восьми казарм, признанных не только «культурными», но и аварийными. Одна из них находится в консервации. По словам главы Собинки Елены Карповой, в феврале будут объявлены торги на проведение экспертизы. После этого разрушенное здание, скорее всего, исключат из реестра объектов культурного наследия, по причине утраты ценности (если, конечно, Минкульт не подкачает).

В настоящее время завершаются работы и по переселению жильцов из второй казармы. Какая судьба ждет этот «коридор» также станет ясно после проведения экспертных работ. Участники рабочей группы обсуждают два возможных варианта реабилитации памятника: в нем может появиться музей текстильной промышленности (как дань уважения прежним поколениям собинцев, надо полагать), либо же он (памятник) будет отдан под социальное жилье.

Глава Собинского района Александр Разов рассказал об идее сделать перепланировку здания – построить вместе тесных коммуналок комфортные квартиры. Впрочем, это скорее из разряда фантазий. Денег на это уйдёт уйма, а вот желающих жить на Хитровке, пусть и бывшей, ещё надо будет поискать.

Фото: http://photos.wikimapia.org/p/00/00/41/15/66_big.jpg