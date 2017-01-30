В этой игре можно сломить «Охрану» и одолеть «Сбербанк»

В прошлом сезоне было девять коллективов меньше. Интересно, что в нынешних играх только областной центр представлен сразу 10 командами.

В турнире мужских команд первой лиги, где областной центр представляют «ВНИИЗЖ», «Волна-ВлГУ» и «Универ-ВлГУ», лидируют волейболисты «Волны-ВлГУ», имеющие 16 очков (после 9 игр), и чемпион области прошлого сезона – ковровская КБ «Арматура» – 15(8). Их преследуют волейболисты «Универа-ВлГУ» и команды «Киржач» , у которых также по 15 очков (8), но хуже дополнительные показатели. В последнем туре игроки «Универ-ВлГУ» уступили землякам из «Волны-ВлГУ» – 2:3.

Единоличным лидером второй лиги являются волейболисты суздальской «Энергии», набравшие 19 очков (10). Игроки владимирской «Охраны» выступают с переменным успехом.

Коллективы третьей лиги в нынешнем сезоне ведут борьбу в двух подгруппах «А» и «Б». Владимирский городской волейбол в этих турнирах представлен 4 коллективами (ВК «Оргтруд», «Щит и меч», «ВЮИ» и «Сбербанк»). В этих турнирах идет наиболее острая борьба. Так, в подгруппе «А» по 16 очков набрали сразу 3 коллектива: ковровский СК «Молодежный», муромский «Авангард» и «Олимп» из Селивановского района. В подгруппе «Б» впереди «Атлетик» из Юрьев-Польского района, у которого 15 очков.

Также в двух подгруппах на этом этапе соревнуются и женские команды. Турнир в подгруппе «А» возглавляют волейболистки ковровской «Юности», набравшие 15 очков (6). Чуть ниже расположились студентки ВлГУ, имеющие 14 очков (8) и «Гусевчанка» из Гусь-Хрустального – 13 очков (после 8 игр).

В подгруппе «Б» впереди ковровская «ДЮСШ-Ковров» и волейболистки «Символа» из Гусь-Хрустального района.

Турниры продолжаются, но предварительный этап близок к завершению.

Фото:http://www.bkcapper.ru/sites/ default/files/stavki_na_voleybol2.jpg