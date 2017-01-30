Многодетных семей стало больше

Если год назад в регионе-33 выплаты полагались 5 371 представителю многодетных семей, то сегодня этой мерой социальной поддержки пользуются 8 088 человек. Они ежемесячно получают выплату в размере 7958 рублей.

Ежемесячная денежная выплата на ребенка до достижения им трехлетнего возраста определена в размере «детского» прожиточного минимума (те самые 7958 рублей). Она полагается одному из родителей, являющемуся гражданином Российской Федерации, постоянно проживающему на территории региона-33 на каждого рожденного после 31 декабря 2012 года третьего или последующего ребенка, в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает среднедушевые денежные доходы населения, установленные во Владимирской области (23,3 тысяч рублей на человека).

Положительная динамика, по мнению специалистов, отмечается, в том числе, потому, что уже в имеющихся многодетных семьях растет количество детей: там появляются на свет четвертые, пятые, шестые ребятишки, и в итоге эти семьи получают выплаты сразу на несколько детей.

Фото: http://rodnikovskij-rabochij.ru/wp-content/uploads/2016/01/2338.jpg