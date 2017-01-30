Владимирское «Торпедо» собирается в Крым

Весной стартует вторая часть первенства России по футболу 2016-2017 годов среди команд второго дивизиона (зона «Запад»). Уже известно, что сезон для наших футболистов возобновится 3 апреля, когда владимирская команда на выезде сыграет перенесенный матч семнадцатого тура против одного из лидеров турнира – команды футбольного клуба «Долгопрудный». Далее пойдут игры по ранее утвержденному календарю.

На первую тренировку вместе с основным составом вышли семеро предполагаемых новобранцев. Нескольким из них может выпасть шанс сыграть за клуб в весенней части чемпионата. Тем более, что после травмы вратаря Артема Ковешникова коллектив остался с одним вратарем.

Главный тренер «Торпедо» Александр Акимов считает, что в команде назрела смена поколений и смотрит на перспективу. «Достаточно большую группу молодых ребят мы планируем пригласить на сборы, возможно даже подержим их подольше, чтобы они с командой подольше побыли, говорит Александр Евгеньевич, – Я считаю, что называть фамилии новичков пока рано. Наиболее способных мы выберем».

Напомним, что после завершения осенней части первенства стан команды по обоюдному согласию покинули 5 футболистов, в том числе перспективный нападающий Андрей Овечкин. По мнению тренерского состава, они не оправдали возложенных на них надежд. Кроме Артема Ковешникова, проблемы с коленом и у полузащитника Дмитрия Абызова, но сейчас он уже занимается в общей группе.

В середине февраля команда на несколько недель собирается отправиться на сборы в Крым. А до этого планирует тренироваться в родном городе и сыграть несколько контрольных матчей.

Так, 4 февраля, торпедовцы планируют провести в Ярославле первый контрольный матч, в котором их соперником будет молодежный состав местного «Шинника».

Фото: http://www.crimea9.ru/wp-content/uploads/2015/08/fut.jpg