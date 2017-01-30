Первый в России музей наличников открылся в Киржаче

Минувшая суббота стала знаковой не только для жителей Киржача, но и для всех жителей области. На улице Гагарина этого районного центра открылся уникальный музей, аналогов которому нет по всей России – музей наличников под открытым небом.

Как мы уже сообщали, необычный проект разработали энтузиасты из Киржачской типографии. На протяжении нескольких лет они колесили по городу и району в поисках уникальных экспонатов, фотографировали оставшиеся образцы работ ремесленников XVII-XVIII веков. Резьба этих мастеров известна как аргуновская, названа она так была по селу Аргуново, которое населяли искусные плотники. (Аргуново было центром волости, которой сегодня не существует, располагалось на территории нынешнего Петушинского района, в срединном течении реки Киржач).

Осмотреть экспозицию с улицы можно бесплатно. Внутри музея находится мастерская резьбы по дереву, проводятся мастер-классы по рисованию для детей.

Фото: http://bigpicture.ru/?p=692799