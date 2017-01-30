Боевые роботы из Ижевска и Коврова «воюют» за первенство

Концерн «Калашников» представил боевого робота «Соратник». Вес этой бронированной гусеничной машины может достигать 7 тонн, а ее максимальная скорость составляет 40 км в час. «Соратник» предназначен для разведки и ретрансляции, патрулирования и охраны территорий и важных объектов, разминирования и разграждения.

Робот может управляться дистанционно на расстоянии до 10 км, способен оставаться работоспособным в пассивном режиме до 10 суток и обнаруживать цели на расстоянии до 2,5 км. На гусеничную платформу «Соратника» могут устанавливаться пулеметы калибром 7,62 и 12,7 мм, 30-мм гранатомет АГ-17А. Предусмотрена также установка 8 противотанковых ракет «Корнет-ЭМ». Боевой модуль оборудован гироскопической системой стабилизации вооружения. «Соратник» оснащен компьютерной системой управления, скрытой радиосвязью, средствами обнаружения и наблюдения и может действовать в связке с беспилотниками.

Соперник «Соратника» – боевой робот с маркой «ЗиДа» получил название «Нерехта» – в честь реки, правого притока Клязьмы, протекающего неподалеку от Коврова. Впервые эту машину, разработанную дегтяревцами совместно с Фондом перспективных исследований, представили в октябре 2015 года на проводимом Минобороны «Дне инноваций».

В существующем виде этот комплекс представляет собой гусеничную платформу, а также системы дистанционного управления и разнообразные специальные модули, которые предлагается монтировать на шасси для решения различных задач, в том числе для разведки, корректировки или ведения огня. «Нерехта» также может использоваться для транспортировки грузов массой до 700 кг, в том числе для перевозки боеприпасов и эвакуации раненых в условиях переднего края.

Пульт дистанционного управления «Нерехтой» может устанавливаться на самоходных автомобильных шасси или изготовляться в виде выносного модуля. Например, в качестве самоходной платформы для транспортировки пульта предлагается состоящий на вооружении Российской армии легкий штурмовой бронеавтомобиль «Скорпион». Расстояние, на котором может дистанционно управляться «Нерехта» в разных источниках называется по-разному.

«Нерехта» комплектуется гибридной силовой установкой. Для привода ведущих колес применяются электродвигатели, обеспечивающие приемлемые показатели подвижности при минимальном шуме. Для подзарядки аккумуляторов предлагается использовать встроенный дизельный генератор. Максимальная скорость установки – до 32 км/ч, а на пониженной передаче достигает 16 км/ч. «Нерехта» легче и компактнее «Соратника», имеет противопульное и противоосколочное бронирование. В качестве вооружения используются пулеметы калибра 7,62 мм и 12,7 мм (дегтяревский «КОРД»), а в перспективе на нем может быть установлен более мощный пулемет. В состав робототехнического вооружения также входят беспилотный вертолет ТБ-29В и система автоматического управления подвижными объектами и вооружением САУ-9.0.

«Соратник» и «Нерехта» недавно прошли испытания на полигоне Минобороны в подмосковном Алабино во взаимодействии с мотострелками 27-й гвардейской Севастопольской отдельной мотострелковой бригады. По результатам испытаний главком Сухопутных войск России генерал-полковник Олег Салюков заявил: «Что-то в данной технике нас устраивает, что-то нет». Теперь оба боевых робота дорабатываются в Ижевске и в Коврове с учетом полученных замечаний. Очевидно, впереди их ждут новые полевые испытания. Как полагают специалисты, в перспективы подобные боевые роботы смогут почти целиком заменить традиционную пехоту на поле боя.

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