В Александрове у Путина появился брат Шойгу

В Александрове у двухлетнего Путина появился брат Шойгу. О семье Джураевых, которые назвали своего сына в честь президента страны, мы писали здесь.

Имя двоюродному брату Путина вновь выбирал дедушка семейства Рахмон Джураев.

«Он (Шойгу) поднял с колен МЧС России и достоин того, чтобы мой внук носил имя в его честь», — пояснил свое решение дедушка.

Как сообщает газета «Новый город Александров», мальчик родился весом 3 килограмма 200 граммов, рост 50 сантиметров. Документы в ЗАГС будут поданы уже сегодня. По словам начальника учреждения Екатерины Белоус, оснований для отказа не имеется и к выписке ребенка из роддома будет готово свидетельство о рождении на полное имя Джураев Шойгу Хуршедович.

Она отметила также, что в Александрове начался самый настоящий ажиотаж на необычные имена, так, на днях, 15-летняя жительница Александровского района поменяла своё имя на Свобода.

Напомним, семья Джураевых родом из Таджикистана, имеют гражданство РФ, первые пять лет жили в Москве, сейчас проживают в деревне Легково Александровского района.

Фото: https://inforeactor.ru/