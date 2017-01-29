Владимирцы собирают деньги на кино

Екатерина Цветкова хорошо знакома зрителям как автор документальных фильмов. В числе ее работ – картины об известных людях, оставивших важный след на Владимирской земле. Ее фильм «Душа Родины» посвящен писателю Ивану Шмелеву, «Сад моей памяти» – потомственному реставратору Игорю Столетову, десятисерийная картина «Андрей Боголюбский» рассказывает о жизни владимирского князя-реформатора. Фильмы Екатерины ценят не только зрители, но и деятели культуры, священнослужители, они признаны в кинематографических кругах и отмечены рядом дипломов и наград.

Так в 2015 году Екатерина со своей творческой командой была приглашена Павлом Лунгиным на международный фестиваль “Зеркало” имени Андрея Тарковского, где в рамках программы специального показа был представлен ее фильм “Три песни о жемчужине” о преподобном Сергии Радонежском.

Фильм “Лиза болеет” – это первая игровая работа команды Екатерины Цветковой.

– История маленькой Лизы – это история о войне и мире, рассказанная в форме философской притчи. Это одна из самых лучших, глубоких и пронзительных антивоенных историй, которые я когда-либо читала. Моя давняя мечта – снять фильм-притчу о том, какие глубокие и непреодолимые травмы самой жизни наносит человеческая вражда. Рассказ “Лиза болеет” никого не оставляет равнодушным. Так, как Татьяна Заворина, о войне никто еще не говорил,- отмечает Екатерина Цветкова.

Снимать кино – дорогое удовольствие. До настоящего времени картины Екатерины Цветковой выходили в свет только благодаря поддержке спонсоров и неравнодушных людей. И вот впервые Екатерина решила обратиться за помощью к жителям Владимира и других городов на сайте planeta.ru. За три месяца творческой команде необходимо собрать 333 тысячи рублей. Деньги нужны на организацию съемок в разных городах, аренду помещений для постановок, гонорары актерам и монтажерам. Помочь можно любой суммой. Подробнее познакомиться с проектом можно здесь.

Фото: http://elbrus-times.ru/index.php/society/1071-elbrus-stanet-geroem-ekshn-filma