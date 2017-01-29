Беспилотники МЧС следят за рыбаками

Накануне инспекторы ГИМС и представитель Владимирской региональной общественной организации «Спасатель» провели профилактическую работу с использованием беспилотного летательного аппарата на реке Клязьме в пределах Владимира. С рыбаками была проведена информационно-профилактическая работа, разъяснены правила безопасного нахождения на льду, вручены памятки.



Сотрудники регионального МЧС рапортуют: профилактическая работа на водоёмах Владимирской области проводится ежедневно. Инспекторский состав ГИМС, спасатели на воде, представители органов местного самоуправления проводят беседы с рыбаками, накладывают штрафные санкции на нарушителей правил безопасности людей на водных объектах. В рамках патрулирований и рейдов активно используются технические средства: инспекторы перемещаются на автомобилях, снегоходах. Теперь на помощь им придут и беспилотные летательные аппараты. Один будет помогать патрулировать окские просторы, а другой – клязьминские.



“ Фото и видео с БПЛА теперь будет при необходимости предоставляться органам местного самоуправления для принятия мер по недопущению нахождения людей на зимних водоёмах в самых опасных и труднодоступных местах”, – сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Фото: http://33.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/4776737/