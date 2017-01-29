Уголовное дело за «гостеприимность»

В Коврове выявлен факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

107 0
107 0

Так, 36-летняя местная жительница в период с апреля по ноябрь 2016 года за денежное вознаграждение фиктивно зарегистрировала у себя в квартире 21 уроженца Средней Азии, которые прибыли в Россию на заработки.

При этом женщина заведомо знала, что проживать иностранные граждане там не будут. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, подозреваемая уже дала признательные показания.

Фото: http://www.medialipetsk.ru/upload/news/2016/

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы