Пробки мешают владимирцам ударно трудиться

Более трети владимирцев – 37% – опаздывают на работу только в силу форс-мажорных обстоятельств. Остальным горожанам приходить вовремя на работу мешают пробки и проблемы с транспортом (41%), а также долгие сборы (10%). Еще 12% периодически просыпают или не слышат будильник. К таким выводам пришли исследователи сайта Зарплата.ру, опросив более опросила 700 работающих владимирцев.

Рассказали горожане и о том, как их руководство относится к опозданиям. Половина опрошенных, отметили, что в их компании задержки на работу не допустимы, а у 5% нет жесткого регламента начала дня, поэтому они могут спокойно приехать на час позже. Каждому пятому владимирцу разрешено задерживаться в пределах 10 минут, у 8% – до 30 минут. При этом у половины респондентов фиксируется время прихода на работу.

Как выяснилось, ответственных работников – большинство, поскольку 52% всегда предупреждают начальство об опозданиях. Четвёртая часть опрошенных делают это только, если задерживаются более чем на 15 минут, а 17% не сообщают об этом никогда.

Кстати. В 1940 году в СССР вышел указ «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время». В соответствии с ним устанавливался 8-часовой рабочий день, 7-дневная рабочая неделя и уголовная ответственность за опоздание на работу более чем на 21 минуты. Также, согласно постановлению, рабочие и служащие, самовольно ушедшие с работы, а также самовольно перешедшие с одного предприятия на другое, предавались суду и могли подвергаться тюремному заключению сроком от 2 до 4 месяцев. За прогул без уважительной причины рабочие и служащие карались исправительно-трудовыми работами по месту работы на срок до 6 месяцев с удержанием из заработной платы до 25%.

Фото: http://www.amic.ru/images/gallery_11-2013/640.1_10.jpg