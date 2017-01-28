Семь наркоторговцев сели на нары. Ждут ещё двоих

Уголовное дело рассматривал Ленинский районный суд областного центра. На «чёрной скамье» оказались семеро, причём все – выходцы из Таджикистана: Парвина Хамидова, Хатича Кодирова, Бехруз Мулозода, Зубайдулло Алимардонов, Сабохат Улугбердиева, Руслан Махатов и житель города Москвы Андрей Ниязов.

Как сообщила областная прокуратура, группе инкриминировались преступления, совершённые в 2015-м. В начале года года неизвестное лицо, представляющееся именем Сохиб, организовало систематические поставки и сбыт героина на территории Владимира. Была создана преступная группа из семи выше названных человек, а также некоего Михаила (Шухрата).

Последний, действуя под контролем Сохиба, имел непосредственную связь с потребителями наркотических средств, контролировал движение поступающих от них при помощи платежной системы «Qiwi» денежных средств. Он же «курировал» преступную деятельность Хамидовой, Кодировой, Алимардонова, Мулозоды, Улугбердиевой и Махатова, осуществлявших дистанционный сбыт героина посредством организации тайников (закладок). Денежные средства, полученные от преступной деятельности, Сохиб самостоятельно распределял между участниками группы.

Вину в содеянном все подсудимые признали ещё в ходе расследования дела, Ниязов – в суде. Суд признал их виновными. Соглашаясь с позицией стороны гособвинения по делу, суд назначил подсудимым наказание от 8 до 11 лет лишения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.

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