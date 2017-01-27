Мы расселим вас. Только денег нет

Туда попали только те дома, которые были признаны аварийными после 1 января 2012 года. В программе числится 38 домов, расположенных во Владимире. А на сайте федерального фонда содействия реформированию ЖКХ по областному центру таких объектов уже 47. Здания продлжают приобретать статус аварийных, и лишняя «девятка» как раз набежала после того, как сформировалась регинальная программа.

Среди домов, не попавших в программу, например, фигурируют адреса Чехова, 14, и 1-ая Никольская, 15. Эти дома были признаны аварийными осенью прошлого года. Всего же по Владимиру – с учётом программных и внепрограммных домов – нужно расселить 813 человек из 277 жилых помещений.

Впрочем, попадание в программу пока не даёт «аварийцам» заметных преимуществ. Да, программа есть, но бюджетной статьи финансирования под неё нет. Власти на местах уповают на федеральную помощь. На то, что откроется финансирование расселения жилого фонда, признанного аварийным после 1 января 2012 года. Пока с этим – тишина.

Можно, конечно, надеяться на инвесторов, реализуя проекты развития застроенных территорий. Но эта программа продвигается с большим скрипом. Из шести проектов во Владимире до конца не выполнен ни один. И можно назвать единственный проект, где расселение «аварийщиков» с частичным финансированием частных инвесторов пусть медленно, но идёт, – это улица Северная.

Фото: http://permtpp.ru/upload/medialibrary/c5d/snos.jpg