Планы по поводу заросшего парка сохнут на корню

На минувшей сессии владимирского горсовета депутат Ирина Машковцева поинтересовалась у главы администрации города Андрея Шохина судьбой парка между улицей Гороховой и Октябрьским проспектом. Там растут тополя, много яблонь, но на сад этот участок мало похож. Это большая территория, где между деревьями вьются тропинки и проторена лыжня. По соседству – здание Следственного комитета и компании «Ростелеком».

Ирина Машковцова давно пытается добиться от городской администрации бюджетных вливаний для приведения в порядок парка: нужно подрезать деревья, установить лавочки, сделать аллеи и пешеходные дорожки с фонарями. Жилой район – огромный, а мест для отдыха семьей по соседству нет. Эту роль как раз и мог бы взять на себя парк.

Сити-менеджер Андрей Шохин сообщил, что земельный участок планировали передать администрации области, даже подготовили соответствующие документы. По замыслу областных и городских властей, там должен появиться парк Победы, где будет выставлена техника военных лет – таковая в городе имеется. Планы эти вынашивались ещё к 70-летию Победы, но за два года дело с места не сдвинулось. И «Белый дом», кстати, «дарственную» на участок от горадминистрации не утвердил.

Опять-таки, не так давно на областном конкурсе архитекторов был представлен проект строительства Дома быта на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира – как раз на территории городского парка. Двухэтажное здание на рисунках местных зодчих удивляет своей формой: фасад выполнен в виде вязального крючка, с широкой закругленной лестницей на открытом воздухе. Обзорные вид – на оставшуюся часть парка…

Но в мэрии заверили, что сквер пока сохранится в том виде, в каком он сейчас пребывает. Авторская работа есть авторская работа, с парком Победы – неясность, а на что-то другое, даже просто на благоустройство территории денег нет.

Фото: http://www.photoline.ru/critic/picpart/1227/1227559102.jpg