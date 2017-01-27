Сведения о поставщике не будут включены в РНП

По итогам проведения электронного аукциона между ГБУЗ ВО «Курловская районная больница» и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Бизнес-Основа» 11 октября 2016 года был заключен гражданско-правовой договор № 57 на поставку автомобиля скорой медицинской помощи, оснащенного медицинским оборудованием по классу «В» для фельдшерской и врачебной общепрофильных выездных бригад скорой медицинской помощи, специализированной педиатрической выездной бригады скорой медицинской помощи для нужд ГБУЗ ВО «Курловская районная больница».

Товар должен был быть поставлен в течение 45 дней с даты заключения договора. Однако в указанный срок товар поставлен не был.

На основании изложенного, Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Заслушав мнение заявителя, изучив представленные документы, Комиссия установила, что Заказчиком была нарушена процедура одностороннего отказа от исполнения контракта, предусмотренная частью 12 статьи 95 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

На основании изложенного Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение об отказе в удовлетворении обращения Заказчика о включении информации в отношении Общества в реестр недобросовестных поставщиков.