Социально значимым проектам – поддержка

По традиции средства на реализацию социально значимых проектов получили общественные организации и образовательные учреждения региона.

Грантовая программа реализуется во Владимирской области по инициативе депутата Госдумы Григория Аникеева с 2008 года. За это время поддержку получили более 240 социально значимых проектов, авторами которых выступили представители некоммерческих организаций, учреждений общего и дополнительного образования. На средства грантов на протяжении девяти лет успешно проводятся патриотические и семейные мероприятия, спортивные турниры и культурно-познавательные экскурсии, реализуются творческие проекты для детей и молодежи, представителей старшего поколения, оказывается помощь краеведческим школьным музеям, издаются книги владимирских авторов.

– Грантовая программа – это возможность для целеустремленных и неравнодушных жителей Владимирской области реализовать полезные идеи на благо земляков, сделать их жизнь ярче, насыщенней, интересней,- говорит депутат Государственной Думы РФ, председатель общественной организации «Милосердие и порядок» Григорий Аникеев. – С каждым годом количество участников грантовой программы увеличивается, а это значит, что интерес к ней растет. Мы рады, что в нашем регионе реализуется все больше интересных проектов. Это значит, что все больше людей готовы объединять свои усилия, чтобы приносить пользу своей малой родине, делать добрые дела.

Развить творческие способности

Грантовые сертификаты вручаются дважды в год. С июля 2016-го на рассмотрение грантовой комиссии было представлено более 30 заявок. В результате победу одержали 17 наиболее интересных проектов. В частности, благодаря грантовой поддержке ученики Кольчугинской школы № 7 проведут поисковую экспедицию по поднятию частей самолета, упавшего в годы Великой Отечественной войны в районе деревни Поздняково. Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет» сможет приобрести подарки к Дню защиты детей. Спортивное общество «Динамо» проведет целый ряд мероприятий для воспитанников детских домов: военно-патриотический слет, турнир по пейнтболу и спортивные праздники. А в селе Ликино Судогодского района откроется новый физкультурный зал для детей и взрослых.

Долгожданным подарком для хора ветеранов из города Радужного станут новые сценические костюмы. В коллективе, который существует уже 17 лет, занимаются 25 человек.

Основной репертуар хора – это песни военных лет. С ними артисты ездят по Владимирской области. Дарить радость людям – главный девиз этого коллектива.

– Была у нас давняя мечта – сшить новые костюмы. Поэтому мы подали заявку на участие в грантовой программе, – говорит участница хора Александра Епифанова. – Когда узнали о своей победе, вдохновились: хотим еще больше петь, радовать наших зрителей. Та огромная работа, которую проводит в регионе Григорий Викторович Аникеев, неоценима. Это большая помощь людям, поддержка и внимание.

Дом народного творчества в Киржаче благодаря гранту в ближайшее время приобретет выставочные витрины. В учреждении работает много кружков по декоративно-прикладному творчеству. Теперь ребята и взрослые смогут продемонстрировать свои работы.

– Для нас это большая радость, – говорит директор Дома народного творчества Татьяна Кузнецова. – Нас заметили, оценили. После такого хочется двигаться дальше, делать больше, радовать земляков.

Поддержку получил и Дом детского творчества в Собинке. Сегодня здесь работают более 80 кружков, где занимаются около 1000 ребят. Ежегодно в учреждении проводятся выставки и творческие конференции. Благодаря гранту ребята смогут открыть современный выставочный зал ремесел.

– Нам необходим постоянно действующий выставочный зал, – отмечает заместитель директора по учебно-воспитательной работе Дома детского творчества Собинки Светлана Онаприюк. – Наши воспитанники бережно сохраняют народные традиции, а теперь у ребят появится возможность наглядно изучать историю народных промыслов и проводить тематические выставки.

Воспитать патриотов

Участникам мероприятия показали фильм об уже реализованных проектах грантовой программы второго полугодия 2016 года. Совсем скоро новые победители станут героями следующего фильма, который будет снят в ближайшие полгода. Так, заведующая Новосельским сельским клубом в Кольчугинском районе Татьяна Яковлева уже приглашает всех на праздник черемухи.

– Мы хотим провести народный праздник с песнями, танцами и, конечно, угощениями – черемуховым вареньем и пирогами, – рассказывает Татьяна Яковлева. – Хотим показать красоту нашей земли. Пусть это видят дети, пусть они учатся любить свою малую родину, свою страну.

А в Арсаковской школе Александровского района будет реализован проект «Прошлое – это лучший пророк будущего». Арсаковская школа находится в нескольких километрах от Свято-Смоленской Зосимовой пустыни, и на протяжении восьми лет образовательное учреждение сотрудничает с местным храмом. На базе школы создан кабинет православной культуры и краеведения. На средства гранта сюда будут заказаны стенды.

– Мы не должны проходить мимо своей истории, если хотим, чтобы наши дети выросли умными, образованными, с уважением относились к своей малой родине и своей стране, – говорит директор Арсаковской школы Галина Богоявленская. – Благодаря поддержке, которую мы получили в рамках грантовой программы, мы сможем реализовать свои идеи.

Все эти проекты будут воплощены в жизнь в первом полугодии текущего года. Пожелаем им удачи!