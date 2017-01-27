25 января 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Торговый дом «ВКЗ» на действия комиссии при проведении конкурса с ограниченным участием на оказание услуг по организации горячего лечебного питания больным для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Собинская районная больница».

По мнению заявителя, комиссия необоснованно оценила конкурсное предложение ООО «Торговый дом «ВКЗ» по критерию «Цена единицы услуги, руб» как 0 баллов, а так же незаконно была допущена заявка ООО «Клязьма-Тур»

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Торговый дом «ВКЗ» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.