Российским пенсионерам хватит 30 тысяч рублей

Специалисты Российского государственного социального университета (РГСУ) провели опрос, в ходе которого попросили у жителей России оценить приемлемый уровень своей будущей пенсии.

Сейчас россияне, находящиеся «на заслуженном отдыхе», получают в среднем порядка 13 тысяч рублей. При этом около 77 % россиян считают приемлемой пенсию в размере от 5 до 30 тыс. руб. Об этом пишет газета «Известия».

«На просьбу оценить приемлемый уровень своей будущей пенсии больше всего россиян ответили, что это — 20–30 тыс. руб. Второй по популярности ответ — 15–20 тыс. руб. Примерно каждый десятый опрошенный сообщил, что приемлемый уровень пенсии — 10–15 тыс. руб», – приводит результаты опроса издание.

По мнению экспертов, россияне исходят из среднего размера настоящей пенсии и считают, что «если им еще немного добавят, то будет хорошо».

Помимо этого большинство опрошенных также считают приемлемым уровень пенсии, который замещает 40% получаемой ранее заработной платы.

Фото: http://sovetclub.ru/ kak-poluchit-nakopitelnuyu-pensiyu