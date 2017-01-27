Нужен ли «Росатому» «Точмаш»?

Работники владимирского завода боятся остаться без работы

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На сайте change.org появилась петиция с обращением к губернатору Владимирской области Светлане Орловой. Из текста следует, что коллектив предприятия боится  последствий объединения  «Точмаша» во Владимире и ковровского механического завода, поскольку  в этом случае закроется часть производства в областном центре.  Как сообщается в петиции, по указанию корпорация «ТВЭЛ», дочерним предприятием которой и является «Точмаш»,  уже создана рабочая группа во главе с директором ковровского предприятия,  которая и будет заниматься этой процедурой.

В 2014 году на заводе «Точмаш» уже была ситуация по закрытию и переводу в Ковров самого прибыльного производства — газовых центрифуг. Тогда работы лишились 700 тружеников  завода. В случае объединения производств в этом году  без работы могут остаться в два раза больше людей.

«Если корпорации «Росатом» не нужно предприятие, производящее изделия военной техники, просим передать наш завод в подчинение другому ведомству по нашему профилю, например, корпорации «Ростех». Коллектив завода практически оставлен на произвол судьбы, и защитить нас некому», –  констатируют в обращении к губернатору работники завода.

Фото: http://www.atomic-energy.ru/news /2011/11/29/29099

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