Нужен ли «Росатому» «Точмаш»?

На сайте change.org появилась петиция с обращением к губернатору Владимирской области Светлане Орловой. Из текста следует, что коллектив предприятия боится последствий объединения «Точмаша» во Владимире и ковровского механического завода, поскольку в этом случае закроется часть производства в областном центре. Как сообщается в петиции, по указанию корпорация «ТВЭЛ», дочерним предприятием которой и является «Точмаш», уже создана рабочая группа во главе с директором ковровского предприятия, которая и будет заниматься этой процедурой.

В 2014 году на заводе «Точмаш» уже была ситуация по закрытию и переводу в Ковров самого прибыльного производства — газовых центрифуг. Тогда работы лишились 700 тружеников завода. В случае объединения производств в этом году без работы могут остаться в два раза больше людей.

«Если корпорации «Росатом» не нужно предприятие, производящее изделия военной техники, просим передать наш завод в подчинение другому ведомству по нашему профилю, например, корпорации «Ростех». Коллектив завода практически оставлен на произвол судьбы, и защитить нас некому», – констатируют в обращении к губернатору работники завода.

Фото: http://www.atomic-energy.ru/news /2011/11/29/29099