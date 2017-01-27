Более тысячи балконам в регионе-33 требуется капитальный ремонт

Глава жилищной инспекции Владимирской области Сергей Шахрай рассказал об итогах акции «Безопасный балкон» в 33 регионе. В прошлом году было проверено более 60 тысяч балконных плит.

5 106 признаны нуждающимися в текущем ремонте, и ещё 1176 – в капитальном. По итогам проверки Государственная жилинспекция рекомендовала главам муниципальных образований в первоочередном порядке провести капитальный ремонт тех домов, где выявлены аварийные балконы.

Как отметил Сергей Шахрай, меньше всего замечаний было в Радужном и Юрьев-Польском районе. Больше всего проблем выявлено в Петушинском и Суздальском районах, а также во Владимире.

Фото: http://aviko-balkon.ru/484.html