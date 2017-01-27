В Татарстане разбился владимирский бензовоз

Авария произошла на 129 километре трассы “Цивильск-Ульяновск”.

По сообщению ГИБДД Республики Татарстан, по предварительным данным, водитель бензовоза “Скания” с владимирскими номерами нарушил ПДД – не выбрал безопасную скорость и дистанцию, и врезался в движущийся впереди “Камаз”, который ехал из Дагестана.

“58-летний водитель владимирской машины скончался на месте. Сейчас инспекторы выясняют обстоятельства произошедшего”, – сообщают «Чистопольские известия».

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