В Татарстане разбился владимирский бензовоз

Водитель «Скании» с владимирскими номерами скончался на месте

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Авария произошла на 129 километре трассы “Цивильск-Ульяновск”.

По сообщению ГИБДД  Республики Татарстан, по предварительным данным, водитель бензовоза “Скания” с владимирскими номерами нарушил ПДД –  не выбрал безопасную скорость и дистанцию, и врезался в движущийся впереди  “Камаз”, который ехал из Дагестана.

“58-летний водитель владимирской машины скончался на месте. Сейчас  инспекторы выясняют обстоятельства произошедшего”, – сообщают «Чистопольские известия».

Фото: http://prokazan.ru

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