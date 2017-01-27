Пробка из Лакинска сместилась в Омутищи

Казалось бы, два ограничения на одном участке – это уже чересчур. Но на подходе – еще одно. С марта ограничение движения транспорта ждет и участок на 152-ом километре трассы. Будут приводить в порядок третий по счету мост – через реку Ундолка. В итоге по одной полосе поедем в Лакинске, Омутищах и деревне Киржач.

– Заторов на двух мостах, где начались работы и где введено ограничение, нет в будние дни. Движение затруднено в пятницу и воскресенье, когда идет наплыв транспорта в сторону Москвы и обратно, – рассказывают инспектора областного управления ГИБДД. – С началом дачного сезона интенсивность движения на трассе увеличится на 30-40%, плюс начнутся работы на третьем мосту, уже в Лакинске. Вот тогда будут возникать пробки.

На всех трех мостах запланирован капремонт, который дорожники намерены завершить к концу текущего года. Первые два моста, через реки Киржач и Топка – это стартовые объекты будущей масштабной реконструкции. В ближайшие 2-3 года там будут радикально перестраивать дорогу: появятся и разворотные петли, и поворотные кольца, и дополнительные полосы. Объезд ремонтных участков мостов возможен, но он значительно увеличивает путь. Через так называемую «бетонку» в Московской области, а у нас – через Александров и Кольчугино, с выходом в Ставрово.

Кстати, строительство долгожданного надземного перехода в районе бульвара Иванова и улицы Белякова скоро начнется. Дорожники уже установили на Пекинке временные знаки. Правда, пока они закрыты пленкой.